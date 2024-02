PEOVIDEO | POLIITIIKUD NUBLUGA LAVAL! Välisminister Margus Tsahkna: see oli parim lõpp pidupäevale

Presidendi vastuvõtu ametlik lõpp saabus laupäeval kell 23.00. Et peotuju oli ülev, otsustas punt tipp-poliitikuid suunduda kaasadega edasi järelpeole Kultuurikatlasse, kus esinesid nublu ja Mikael Gabriel. Välisminister Margus Tsahkna on laupäevasest järelpeost veel esmaspäevalgi elevil, sest ta on suur nublu fänn. „Otsus edasi minna tekkis sujuvalt Estonias, kui sealne pidu hakkas lõppema. Mina, Sven Mikser, Lauri Läänemets, Lauri Hussar ja peaprokurör Andres Parmas suundusime koos naistega Kultuurikatlasse. Olime kõik piduriietes ja nublu kutsus meid backstage’i, kus siis arutasime, et mis oleks, kui tuleksime kohe avaloo ajal lavale ja lehvitaksime rahvale.“