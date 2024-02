Suri Ilona Ots

Kunagine tippmannekeen on Õhtulehele abikaasast rääkinud järgmist: „Meil ei olnud saladusi, intiimsusteni välja. Avatus oli mõlemapoolne ka selles suhtes, mis oli meie elus enne 1964. aastat (sel aastal sai Ilonast Georg Otsa kolmas ja viimane abikaasa – toim.). Ilma sellise usalduseta poleks me nii kaua suutnud koos eladagi – kui ta oli valinud selle ühe ja õige, oli ta jäägitult truu.“

„On inimesi, kes viskuvad igale poole ette, kui aga saavad kuskil mõne sõna öelda, ja on inimesi, kes seda väldivad. Mina olen see viimane,“ on põhjendanud Ilona Ots oma tagasitõmbumist avalikkuse eest peale abikaasa surma. Georg Otsa elu suurim armastus ja tütar Marianne ema leidis, et tema elu Eesti kuulsaima baritoni naisena kuulub vaid talle.