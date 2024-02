REETLIK VÄLIMUS: Amy Schumeril diagnoositi haruldane haigus

Schumer paljastas, et tal on diagnoositud Cushingi sündroom, mida põhjustab liiga kõrge stressihormooni kortisool tase organismis. Sündroomist annavad aimu paistes nägu, rasva kuhjumine turjale ning roosad või lillad venitusarmid nahal. Cushingi sündroom võib põhjustada ka kõrgvererõhku, luuhõrenemist ning teise tüübi diabeeti, vahendab Msnbc.com.

View this post on Instagram

Schumer rääkis hiljutises Jessica Yellini intervjuus, et oli pöördunud arsti poole, kui sotsiaalmeedias kritiseeriti tema paistes nägu. Varem on koomik pihtinud fännidele oma endometrioosist, mille tõttu tal hiljuti eemaldati emakas. Kuid nüüd diagnoositi Amyl uus tõbi. Schumeri sõnul põhjustasid Cushingi sündroomi steroidisüstid, kuid mis eesmärgil neid talle manustati, pole ta avaldanud.

Diagnoos tõi näitlejannale kergenduse – ta oli uuringute ajal juba kartnud, et tal võib olla mõni surmatõbi ja ta ei näe oma poja suureks sirgumist. „Uudis, et mul on selline Cushing, mis paraneb iseenesest, ja et ma olen terve, oli parim võimalik uudis. Viimased paar nädalat on mulle ja mu perele hullumeelsed olnud,“ tunnistas ta.