ÕL VIDEO | Menuromaani välja andnud Sven Mikser: õige mitmes tiraaž on juba trükitud!

„Ma arvan, et kõige parem tagasiside on see, et lugejad ostavad ja loevad. Õige mitmes tiraaž on juba trükitud – see tähendab, et raamatul on oma lugejaskond tekkinud. See on igasuguse loomingu puhul kõige olulisem. Üks asi on žürii positiivne tagasiside, teine asi on ikkagi see kui lugejatele meeldib.“