PIHTAS VÕI PÕHJAS? Tim Bluz hindab Kariste moevalikuid: presidendipaari väljanägemine peab äratama usaldust!

President kannab vabariigi aastapäeval frakki, ja nagu sellistel pidulikel puhkudel kombeks, Eesti riigipea ametitunnust – Riigivapi teenetemärgi ketti – olles viisakas ja esinduslik. Peab ka mainima, et võrreldes daamidega on härrasmeestel kordi vähem mänguruumi eneseväljenduseks. Korrektse ja hästi istuva fraki valimine ei ole aga nii lihtne nagu alguses paista võiks. See on väga suur töö, millega presidendi stilistid said kenasti hakkama.