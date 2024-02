ÕL VIDEO | JULGE VALIK! Presidendiproua kleidi disainer: pidasime ka härra Karisega läbirääkimisi, aga ta jäi endale väga kindlaks

„Ma kasutasin Sirje Karise kleidi juures Eesti rahvariidevööd. See on tegelikult ka läbivaks teemaks siin kujunduses – küll televaatajad näevad ise. See rahvariidevöö on saanud natuke kosmilised mõõtmed. See pole enam kaheplaaniline, vaid ta on muutunud kolmemõõtmeliseks. Külje pealt vaadates on tal selline omajagu 6-7 sentimeetrit paksust. Moodustab natuke ogalise pinna. Ikkagi see vöö on kui sümbol, kaitsemärk. Kui te seda vöökirja näete kleidi allservas – hästi skulpturaalses võtmes – siis sinna on pandud umbes 2,5 meetrit kangast, mis ongi enam-vähem sama pikk kui üks rahvariidevöö olema peab.“