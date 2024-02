GALERII | „Mehed las istuvad kodus!“ Meeleolukas Eesti õhtusöök Tartu turuhoones avas külastajatele ka salakambrid

Kaunist roosat kostüümi ja pärleid kandev proua Veera on Tartu avaturul töötanud 31 aastat. Eesti vabariigi 106. sünnipäeva eelõhtul on ta kaasa kutsunud oma kaks vähemalt sama kaunist sõbrannat Lii ja Ilme, et osaleda Eesti õhtusöögil Tartu turuhoones. Jah, koht gurmeeõhtusöögiks tundub esmapilgul tavatu, kuid Tartu turu juhataja Rene Kiis vaidleb sellele vastu. „Siinses keskkonnas on ääretult palju head ja värsket toorainet, mis inspireerib toiduvalmistajat, seega on loogiline pakkuda samas majas meisterkokkade ettevalmistatud õhtusööki.“