„ELU ON IKKA SEIKLUS!“ Pikad aastad pole legendaarset Valdist muutnud – ilmus „Tulnuka“ teise osa treiler

„Tulnukas 2 ehk Valdise tagasitulek 17 osas“ režissöör ja stsenarist on Rasmus Merivoo, operaator Jako Krull, monteerijad Rasmus Merivoo ja Kristin Kalamees, kunstnik Krete Tarkmees . Filmi produtsentideks on Tallifornia dünaamiline duo Tõnu Hiielaid ja Rain Rannu. Filmi tootja ja levitaja on Tallifornia. Filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut ja Kultuurkapital.