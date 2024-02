MURTUD SÜDAMETE PUIESTEE! Brita Rannametsa kallim haihtus kui õhku. Löödud Brita: „Ma ei taha, et ükski naine end nii tundma peaks!“

Nimelt ilmus ööl vastu reedet Brita elukaaslase Chris Natka sotsiaalmeediasse postitus, kus too kirjutab: „Tere, soovin vabandada oma naise Brita Rannametsa ees, et olen hetkel Pärnus Estonia hotellis.“ Chris toob avameelses pihtimuses välja ka naisterahva nime, kellega ta seitsmendal korrusel asuvas numbritoas lustib ning vabandab ühtlasi ka selle naise kallima ees. „Ütlesin naisele, et lähen nädalaks sõbra juurde ja teen seal tööasju,“ puistab mees südant. Oma armukesele valetas ta enda sõnul aga, et kolis Brita juurest välja. „Tegelt läksin k******,“ teatab ta häbita.