Keili Sükijainen hommikusaate juhtimisest: läksin eelmisel õhtul voodisse sellisel ajal, mil ma tavaliselt koduski pole

Reedel võttis „Telehommikus“ Kristjan Goldi kõrval koha sisse Keili Sükijainen, kes proovis esimest korda elus hommikusaatejuhi ametit. Eetrisse minnakse juba kell 6.30 ja see tähendab eriti varast ärkamist. „Ärkamine ei ole raske, keeruline on hoopis õhtul nii vara magama minna, et saaks piisava arvu unetunde täis,“ ütleb Keili.