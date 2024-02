VEIDER LUGU: Charles III pildiga rahatähed tekitavad inimestes kummastust

2022. aastal surnud Elizabeth II pildiga rahatähed kehtivad endiselt, kuid nende kõrvale lansseeritakse Charles III kujutavad rahasedelid. 75aastane kuningas on kujutatud märksa noorema ja siledapalgelisemana, kui ta nüüdsel ajal välja näeb.

Soome väljaande Seiska teatel on uued rahatähed sotsiaalmeedias poleemikat tekitanud. Mõnigi kommentaator paneb pahaks, et Charles näeb portreel liiga noor välja.

Bank of England on öelnud, et uued rahatähed hakkavad ringlusse jõudma tasapisi, asendades kulunud või rikutud vanu rahasedeleid. 5. juuni järel võivad inimesed mõnda aega vahetada piiratud koguses praegusi või vanu rahatähti uute, Charlesi portreega rahatähtede vastu.