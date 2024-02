KORRALIK SISULOOME! Jüri Ratase sotsiaalmeediat haldab lausa mitu inimest: jah, seal võivad olla igasugused naljapildid, aga teisalt on see väga operatiivne töövahend

Ratase sõnul saab sotsiaalmeedia tegemine – nagu ka kõik muu – alguse esimesest sammust. Kui tema alustas, polnud see muidugi nii intensiivne või massiivne nagu praegu. Tema ise viskas esimeseks postituseks üles ühise foto maailmakuulsa musklimehega. „Olin parasjagu keskkonna- ja kliimateemalisel nõupidamisel. Eestis oli just Austria president, kellega oli kaasas ka Arnold Schwarzenegger. Tegime seal ühise pildi. Ja mõtlesin, et see on õige hetk Instagramiga pihta hakata. Nii see läks,“ meenutab ta.