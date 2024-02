Filmitegija Marta Pulk avameelselt ATH diagnoosist: kokkuvõttes tähendab see väga ebastabiilset elu

Marta esimesest depressiivsest episoodist on möödunud ligi 20 aastat. 34aastaselt sai ta ATH ehk aktiivsus- ja tähelepanuhäire diagnoosi. ATH mõjutab tema sõnul kõiki elu aspekte. Seda, kuidas me emotsioone reguleerime, prioriteetide seadmist, aja tajumist, suhetes toimetulemist. „Minul olid kõige suuremad probleemid seotud motivatsiooni ja emotsioonide reguleerimisega. Kuna ATH on ka ülitundlikkushäire, siis tähendab see kokkuvõttes väga ebastabiilset elu,” selgitab ta.