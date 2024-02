MIS SEE VEEL OLI? Miks udustati „Ringvaates“ sportlase dressipluusi ehtinud brändilogod?

„ERR on seadusest tulenevalt reklaamivaba ja logode eksponeerimisest üritame võimalusel hoiduda, arvestades seejuures konteksti ja proportsioone,“ selgitab rahvusringhäälingu kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe. „Spordiülekannetes ja treeningutel kuuluvad logod spordiriiete juurde – see on osa spordikeskkonnast. Teine teema on sportlase intervjuu kodus ehk tegemist on isikuintervjuuga, mille puhul logode eksponeerimine sellises vormis ei ole põhjendatud ning on vastuolus ERRi põhimõtetega. Sellest tingituna logod hägustati, mis sportlasega enne eetrit ka kooskõlastati.“