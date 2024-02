Tõnis Mägi: „Kui keegi astub mu konnasilmale, siis ma ilmtingimata karjatan. Nüüd juba vähem, sest inimesed enam ei kuule.“

„Ukraina-Venemaa sõja puhul vaatan, mida räägivad ukrainlased, mida venelased. Tundub, et siin on ka midagi valesti. Tegelikult on üpris keeruline aru saada, mis toimub, aga selge on see, et see, mida meile räägitakse, ei pruugi olla alati tõsi,“ ütleb Tõnis.