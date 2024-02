KODUPEOD JA UHKED OLENGUD! Presidendi kutseta jäänud saadikud tähistamata ei jäta. Eeva Helme: Martin on paastul, tema peab vastlakuklist suu puhtaks pühkima

Riigikogu liige Signe Kivi, kes abikaasa Kaljuga käinud vastuvõttudel juba aastakümneid, tähistab nii riigi kui ka iseeenda sünnipäeva seekord Soomes. „Esimest korda sõidan oma sünnipäeval ära ja lähen Helsingisse näituseid vaatama, sest seekord kutset ei tulnud. Mul on olnud au olla kutsutud koos abikaasaga 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikule vastuvõtule nii Eesti Kunstnike Liidu presidendi-, kultuuriministri-, Eesti Kunstiakadeemia rektori- kui ka riigikogu liikmena. 24. veebruar on – tänu mu emale ja isale – ka minu sünnipäev ja seepärast on sel päeval olnud eriline tähendus ja pidupäev alati isemoodi.“