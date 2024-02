ÕL VIDEO | Kaja Kallas avaldab, kuidas plaanib sel aastal vabariigi aastapäeva tähistada

Peaminister Kaja Kallase jaoks on 24. veebruar erilise tähtsusega ka isiklikul põhjusel – tema vennalapsel on siis sünnipäev. „Kõige toredam hetk selles päevas on hommikune lipuheiskamine, kuhu ma alati lähen. Edasi osalen ka kaitseväe paraadil ning siis lähen vennalapse sünnipäevale. Õhtul kavatsen olla pere ja sõpradega. Meil on kombeks süüa midagi head ja toredasti aega veeta. Meil oli ka kutse ühele koosviibimisele Tuljakus, aga kuna see tuli Eesti Ekspressis avalikuks, siis ma ei ole kindel, kas me sinna läheme,” reastas peaminister oma vabariigi aastapäeva põhisündmused.