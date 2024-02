METSATÖLL 25 | Lauri Õunapuu: „Vähemasti mõnes paigas maailmas oleme rahvana säilitanud metslase kuvandi.“

„Siis lubasin, et ei võta lippu alla enne, kui sõda on läbi. Olen hakanud isegi mõtlema, et ehk peaks lipu salaja korraks langetama, puhtaks pesema ja ära triikima ning siis saab ehk ka sõda läbi. Et järgmine kord, kui Putin juba võllas ripub, lipp uuesti vardasse tõmmata,“ arutleb Lauri. Et pärast lühikest pausi lisada: „Kui see vaid nii lihtne oleks,“ ohkab ta. „Vabariigi aastapäeva tähistamiseks on meil bändis omad rituaalid. Kõik me oleme näinud Eesti taasiseseisvumist, teame inimesi, kes võitlesid meie vabaduse eest, teame neid, kes sinimustvalgeid salakambreis ja hingedes alal hoidsid. Eesti Vabariik on meie jaoks oluline,“ toonitab ta lipu teema lõpetuseks.