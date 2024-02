VIDEO | PRESIDENDI PISARAD: ametist lahkuvat Niinistöt valdas hüvastijätuvisiidil tundetulv

View this post on Instagram

„Muidugi väga nostalgiline hetk,“ lõpetas Niinistö viimaks lause. Pressikonverentsil tõdes president, et nii suurt rahvahulka oli südantsoojendav näha. Ta arutles, et ehk soovisid inimesi vanu mälestusi meelde tuletada, kuid teisalt ka praeguses hetkes elada ja temaga hüvasti jätta. „Tahan, et mind mäletataks selle järgi, mis on vast igaühe soov. Et ta tegi seda, mida oli vaja teha.“