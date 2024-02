„Kevadest“ saaks teha kümme erinevat värvifilmi ning „Viimse reliikvia“ jätkuloo kangelane peaks olema Ivo Schenkenberg

„Mul on salaunistus: jube vinge oleks teha üks mängufilm niimoodi, et ei pea raha peale mõtlema – et kogu filmitegu ei oleks ainult üks hullumeelne kompromisside jada,“ paljastab režissöör Hardi Volmer. Rahapuudus on siinses filmiilmas krooniline häda nagu nohu Eesti novembris, mis paneb pahatihti silmad vett jooksma. „Püha taevas, kui vinge asja saaks „Malevast“, kui poistel oleks piiramatult raha käes!“ ohkab Volmer.