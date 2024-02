JÄLLE TÖÖPOSTIL: rahva toetusest pisarateni liigutatud Charles kohtus peaministriga

Daily Maili teatel paistis Tema Majesteet olevat kolmapäevasel audientsil Buckinghami palees heas tujus: kui Sunak väljendas heameelt, et kuningas näeb nii hea välja, naljatas 75aastane Charles: „Tegelikult on see peeglite teene.“

Sunak kinnitas, et kogu riik on kuningale tema haiguse ajal toeks. Tema Majesteet rääkis, et rahvalt saadud kirjad ja sõnumid on teda lausa pisarateni liigutanud.