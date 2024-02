„EESTI LAULU“ TEINE VÕITJA! Kurdina sündinud viipekeele tõlgi Jegor Andrejevi emotsionaalne lapsepõlv: kaheselt sain kõrvaimplantaadi ja hakkasin helisid kuulma

„Pabistan just seepärast, et äkki saab implantaadi patarei mingil momendil tühjaks või läheb katki. Muidugi olen laulude jaoks ette valmistunud kuu aega iga päev ja need on juba peas, aga samas ei tea kunagi, mis pabistades juhtuda võib,“ räägib pärast „Eesti laulu“ finaali superstaariks saanud viipekeele tõlk Jegor Andrejev (21), millal ta laule tõlkides muremõtteid mõlgutab.