ARVUSTUS | Kus on kitsad kostüümid? „Madam Võrk“ on igavam kui ootasin, kuid kaugeltki mitte nii halb kui internet räägib...

Meil on sisuliselt kolm erinevat superkangelaste kino universumit - Sony, MCU ja DCEU. DC kinoversum pakkis ennast nüüd kokku, sest James Gunn vajutas reset nuppu ja peagi alustab uuesti algusest. Marveli kinoversum on üle kolmekümne filmi ja 15-aasta kestnud teekond, mille lõppu ei ole paistmas, kuid ka seal paradiisis on auklikud teed. Ja kolmas on Sony superkangelaste universum, mis osati kattub Marveli omaga, kuna Sony omab õiguseid erinevatele Marveli superkangelastele - seal hulgas kõik Ämblikmehe versioonid, tuttavad, sugulased, vaenlased jne. Sony on juba näinud suurt edu nagu erinevad Ämblikmehe filmid, seal hulgas ülipopulaarsed animatsioonid ja videomängud. Need kõik on omavahel ühendatud ja õrnalt ühendatud ka MCU-ga.