AJALOOLINE HETK: Sauli Niinistö ja Jenni Haukio kohtusid Soome tulevase esipaariga

Iltalehti teatel kutsusid Niinistö (75) ja Haukio (46) tulevase presidendi Stubbi (55) ja tema Briti päritolu abikaasa Innes-Stubbi (54) Mäntyniemi residentsi lõunale. Ametist lahkuv president ja tema abikaasa soovisid uuele esipaarile südamlikult tere tulemast. Niinistö palus Iltalehti teatel oma mantlipärijalt vabandust, et maja on sassis – käsil on kolimissagin. „Natuke nagu meil kodus,“ viskas Stubb nalja.