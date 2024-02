„Kuidas saab minusugune väike nurgatagune tegija tulla ja ületada mingigi uudiskünnise sellega, et ma tegin filmi? Mitte kuidagi. Selleks on vaja mingit müügiargumenti, ja praegu mulle tundub, et ma leidsin selle tänu Guinnessile, tänu oma tohutule haigusele, mille ma olen ületanud oma filmi tehes,“ räägib Mart Sander. Multitalent läheb oma uue filmiga, kus ta mängis 48 osa, rekordit püüdma. Filmi pidulik esilinastus Ameerika mainekal filmifestivalil toimub Eesti vabariigi aastapäeval.