40 KILO KERGEM! Näitleja ja laulja Kaarel Orumägi suur kaal kukutas ta musta auku: „Mulle ei meeldinud see, kes peeglist vastu vaatas!“

2018. aasta superstaarisaates lohutusvooruni jõudnud lavastaja, näitleja ja laulja Kaarel Orumägi on olnud veidi üle aasta avalikkuse eest varjul. Ja selleks on põhjus – mehe jaoks oli möödunud aasta nii eraelus kui töös kaotusterohke, kuid positiivse poole pealt kaotas ta ka rohkelt kaalu. „Kaalun sama palju kui kümme aastat tagasi ning loodan, et parem füüsiline vorm avab uusi uksi karjääri mõttes,“ sõnab Kaarel, kes on ometi jätkuvalt kimpus vaimse tervisega.