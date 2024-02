HÜVA NÕU | Kuidas seada suhetes tervislikke piire - neid mitte kehtestades tekib alateadlik viha

Selleks, et suhtes oleks tasakaal, on oluline seada piire. Tihti on inimesed valinud endale teiseks osapooleks enda vastandi – üks on andev ja teine see, kes oskab küsida. Sellisel juhul võibki tekkida tasakaalutus. Andev pool annab ennast tühjaks ning annab üle oma piiride. Selle tulemusena läheb ta endalegi arusaamatul põhjusel pahaseks ning tunneb enda partneri suunas viha. Ta on ületanud enda sisemisi piire, mida ta ei tunne ja millest teadlik ei ole. Naiselikkuse treener Merliis Sulg annab nõu, kuidas seada tervislikke piire ja selgitab, mis juhtub, kui piire ei kehtestata.