KOGU TÕDE „EESTI LAULU“ KITARRISTIDEST! Elmar Liitmaa: „Meie etteaste oli eelsalvestatud nagu Eurovisionil kombeks.“

Elmar Liitmaa sõnul on kitarribrigaadi esinemine ülisoojalt vastu võetud, ta on kuulnud häid sõnu sõpradelt ning neiltki, kes naljalt kiita ei tavatsegi. See on mõistagi mõjunud paraja üllatusena. Ka Mihkel tõdeb, et publik võttis etteaste hästi vastu ja mingeid etteheiteid keegi teinud ei ole. „Nii palju, kui ma olen tagasisidet saanud ja kolleegidelt kuulnud, siis inimestele meeldis see number.“