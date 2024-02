Helgi Sallo: „Põdesin õudselt, et olen Sally rolli jaoks liiga vana. Iga jumala päev vaatasin peeglist, kuidas need kostüümid mulle istuvad.“

„Olin siis üle neljakümne ja põdesin õudselt, et olen Sally rolli jaoks liiga vana. Iga jumala päev vaatasin peeglist, kuidas need kostüümid mulle istuvad,“ tunnistab Helgi Sallo muiates. „Nüüd ajab see mind naerma, sest see kõik ei omanud tegelikult mingit tähtsust. Põdemist oli rohkem kui vaja.“