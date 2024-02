„EESTI ESO“ | NOËP räägib, mis tunne on esineda staadionikontserdil 14 000 inimese ees ...

Andres Kõpper käis viimases „Eesti Eso“ episoodis külas ning rääkis oma loomingulisest teest pisut lähemalt. Võib ilmselt liialdamata öelda, et suurele enamusele läheb NOËPi muusika täiega peale! Kiidusõnade kõrval on mees kohanud loomulikult ka kriitikanooli. Kuidas tagasiside suurte plaadifirmade esindajatelt mõjunud on? Või hoopis netikommentaatoritelt?