JAH VÕI EI? Windows95man teatas lõpuks oma seisukoha Eurovisionile mineku asjus

Teemu Keisteri alias Windows95man ja tema paarimees, laulja Henri Piispanen tulid Soome eelvoorus „Uuden musiikin kilpailu“ (UMK) tänu rahva soosingule ootamatult võitjaks. Mõni päev hiljem kirjutas Helsingin Sanomat, et artistide Malmö-sõidu kohal tume pilv. Jutt käis Iisraelist, mille osalemist tänavusel Eurovisionil on Gazas toimuvale viidates tauninud mitme riigi, sealhulgas Soome artistid. „Kuigi Keisteri ütles laupäeval enne UMK-võitu, et on valmis esindama Soomet Eurovisionil Iisraeli osalemisest hoolimata, väljendas ta ka soovi, et Iisraelil ei lubataks osaleda,“ kirjutas Helsingin Sanomat.