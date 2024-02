Suri maalikunstnik Kristiina Kaasik

Kristiina Kaasiku julgelt ekspressiivne ja omanäoline maalijakäekiri ning tundlik värvimeel on lahutamatult seotud loomingu mõtestamise ning vaimsete otsingutega. Kaasikut huvitasid sisemine vabadus ja vastuse otsimine küsimusele, kuidas jõuda puhtamasse ajatusse maailma, mis on meis endis ja väljaspool meid. Kaasikut köitnud teemade ja motiivide ring avardus ja arenes läbi pika loometeekonna, hõlmates nii reaalsusest, linnadest ja loodusest inspireeritud kui ka nägemuslikke maastikke ja pildiruume. 1970. aastate lõpul ja 1980. aastate algul muutusid Kaasiku senised maastikud peaaegu märkamatult abstraktseteks teosteks, jättes uutmoodi kompositsioonide algallikad – tegelikkuse suurejoonelised vaatemängud – siiski aimatavaks. Seejuures on Kaasik ise pidanud kõige huvipakkuvamaks värvimaagiat kui niisugust – täpsemalt värvide omavaheliste kõneluste metafüüsikat, mis võimaldab kunstnikul edastada puhtamaid vibratsioone ja minna nähtamatu ruumi sügavustesse. Värv on olnud tema meedium, aga ka aines, millest kunstniku käekiri ja kujundid kasvavad välja justkui iseenesest, loomulikult ja sundimata. Kaasiku maalid on läbi aegade olnud intensiivsed, ekspressiivsed, emotsionaalsed – ning kohati lausa dramaatilised ja sürreaalsedki. Aga need ei ole kunagi olnud pelgalt dekoratiivsed, tema väljenduslikkus on ikka sisaldanud tähendust, assotsiatiivsust, mis ei seostu mitte ainult ühe või teise kunstivoolu või kunstniku loominguga, vaid eelkõige vaataja kogemusega.