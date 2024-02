VIDEO | Tikk-kontsadel tantsupoiss pillas Madonna kontserdilaval maha!

Hello! teatel leidis ohtlik intsident aset nädalavahetusel 65aastase superstaari Seattle'i kontserdil, millest sotsiaalmeedias ringlevad mitmed salvestused.

Madonna falls off the chair ❤️ #Madonna #MadonnaCelebrationTour #celebrationtour pic.twitter.com/MtWIapzpHv

Lauljanna esitas parajasti oma 1986. aasta hitti „Open Your Heart“, kui teda tooliga üle lava vedanud tantsupoiss oma kõrgetel kontsadel komistas ja kukkus. Selili kukkus ka Madonna, kuid kogus end profi kombel kärmelt, veeretas end kõhuli ja jätkas laulmist, pöörates äparduse naljaks.

Maailmakuulsal artistil on ennegi laval ohtlikke äpardusi juhtunud: 2015. aastal kukkus ta Briti muusikaauhindade galal trepist alla: Giorgio Armani disainitud pikk keep oli lauljanna kaela ümber nii kõvasti kinni seotud, et seda sikutanud tantsija tõmbas keebiga kaasa ka Madonna enese, kes kukkus trepiastmetest alla, kuid jätkas esinemist, nagu poleks midagi juhtunud.