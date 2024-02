ÕHTULEHT 80 | Arne Valmis ähvardab Vana Baskini teatri kinni panna. Viie aasta eest 20. veebruaril käis täpselt sama jutt

Vana Baskini teatrijuht Aarne Valmis kinnitas ERRile, et 19 aastat tegutsenud teater lõpetab 2024. aasta lõpus tegevuse. Lõpetamisotsus on seotud kultuuriministeeriumi otsusega teatrile tegevustoetust mitte jagada. Õhtulehe arhiivis sobrades selgus, et täpselt sama ähvardusega esines teatrijuht ka viis aastat tagasi!