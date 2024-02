TORE KOHTUMINE OTSE-EETRIS! 5MIINUST tegi „Eesti laulul“ tuntuks saanud viipekeele tõlgile ettepaneku: sinna me tahaks sind kindlasti kaasa

Jegor Andrejev, kes võitis „Eesti Laulu“ finaalsaates eestlaste südamed viipekeele tõlgina sai võimaluse kohtuda „Ringvaate“ otseeetris esimest korda silmast silma 5MIINUSE ja Puuluubiga.

„Ma küsiks kohe, et kuidas sul suvel ajaga on?“ ei hakanud 5MIINUSE räppar Estoni Kohver pikka juttu tegema, kui Jegor stuudiosse sisenes. Jegor oli küsimusest silmnähtavalt meelitatud ning vastas, et võib-olla tal natuke vaba aega leidub. „Sõltub, millest me räägime.“

„Teeme kalendri vabaks siis,“ ütles Päevakoer seepeale. Kohver selgitas, et ansambel soovib teda 31. mail enda ja Puuluubi plaadiesitluskontserdile kaasata. „Sinna me tahaks sind kindlasti kaasa.“

Jegor jagas, et ta väga naudib muusikaürituste, nagu „Eesti Laulu,“ viipekeelde tõlkimist. „Üldse muusika tõlkimine mulle väga meeldib. Ma väga armastan muusikat, ma lähen täitsa selle sisse!“ Jegor demonstreeris otse-eetris, kuidas ansamblite Puuluup ja 5MIINUST nimed viipekeeles on.

Pärast laupäevast finaali on palju tähelepanu saanud lauluvõistluse ETV2-s viipekeelde pannud tõlgid. „Eesti Laul 2024 viipekeeles“ eestvedaja Janne Oja sõnas, et viiplejate eesmärk on lisaks sõnadele ka vaatajatele meloodiat ja rütmi edasi anda.

„Näiteks kui tegemist on räpiga, peame seda ka kehakeeles väljendama. Aga kuna me teeme seda projekti ainult kaks korda aastas, Eesti Laulu ja Eurovisiooni ajal, siis ongi tähelepanu hästi suur,“ märkis ta.

5MIINUSE ja Puuluubi lugu esitas viipekeeles just Jegor. „Kui ma Tartus 5MIINUSE ja Puuluubi etteastet nägin, teadsin kohe, et nende lugu hakkab Jegor tõlkima. Hakkasime temaga koos teksti kallal töötama, uurisime teksti sisu ja analüüsisime selle tähendust – näiteks, et ei räägita metsaseentest, vaid viidatakse narkootikumidele. Nii saimegi ühe megalaheda Eesti Laulu võiduloo ka eesti viipekeelde tõlgitud. Loodan, et 5MIINUST ja Puuluup rõõmustavad koos meiega,“ nentis Oja.