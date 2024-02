TEATRIARVUSTUS | Draamateatri „Skalpell“ räägib retsidiivsest vihkamisest, mille käigus lõigutakse detailideks teineteise mälestused

Esimestest repliikidest on selge, et vanem vend on ootamatust külaskäigust rohkem kui häiritud. Tuletades nooremale vennale meelde, et on arst ja et teda ootab varahommikul ees vähioperatsioon. Ning lisades: „Me ei käi ju üldse läbi. Ja nüüd järsku…“