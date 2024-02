TEATRIARVUSTUS | „Kabaree“ muusikal – alguses lõbustav, lõpus õõvastav

Veebruarist Estonia lavalaudadel mängitav „Kabaree“ on täpselt see, mida muusikali sisu lubab – lõbus ja värve täis ning samas kõhe ja mõtlemapanev. Muusikali lavastaja kommenteeris Õhtulehele, et kogu projekti eesmärk on publiku südant puudutada, ja soovitas teatrisse tulles salvrätikud kaasa haarata, sest lõpustseenis võib nii mõnelgi silm niiskeks kiskuda. Muusikali tegevus leiab aset 30ndate Berliinis ja kuigi esiplaanil on Kit Kat klubis toimuv ööelu, lagunevad pead tõstva natside liikumise pärast paljude tegelaste elud koost.