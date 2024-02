5MIINUST ja Puuluup „Eesti laulu“ võidust: alguses oli hull võidujoovastus, aga see asendus üsna kiirelt vastutuskoormaga

„Me valmistusime neljandaks kohaks,“ ütleb Puuluubi liige Ramo Teder. „Tegime oma peas matemaatikat, kuidas rahva ja žürii tulemused võiksid minna. Saime aru, et konkurents on palju tugevam, kui ennustused ja publik algselt ütlesid,“ räägib Päevakoer. „Mida rohkem enda vastas olnud laule kuulasid – Daniel, Nele-Liis –, seda raskem oli iseendale punkte anda. Need kõlasid nii ägedalt,“ ütleb Estoni Kohver. „Täitsa hirmus oli!“ kinnitab Päevakoer. Lanceloti sõnul oli nende jaoks murdepunktiks see, kui üheksaliikmeline välisžürii nad kolmandale kohale hääletas. „See oli hea märk, et ka välismaine inimene, kes meie bändide tausta ei tea, suudab lugu hinnata,“ räägib Lancelot. Mehed kinnitavad siiski, et olid valmis igasugusteks stenaariumiteks.