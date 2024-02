TOHOH! „Eesti laulu“ võiduloo sõnades tuleb enne Eurovisioni muudatus teha

„Läksime laupäeval peale niimoodi, et meil oli kaks täiesti vastuvõetavat stsenaariumi – kas neljas või esimene koht,“ jagas räppar Estoni Kohver R2 saates „Hommik!“. „Neljas koht oleks isiklikus plaanis olnud suur läbikukkumine ja katastroof. Magnus Müürsepp, kes meid seal karjatas, ütles, et kui te kaotate, siis kõik kaamerad on teie peal, siis ei räägi võitjaga keegi, siis te peate olema viisakad ja mina ütlesin, et mina oma põhimõtteid peenraha eest ei müü. Mu ema ka kartis, et ma ei oska ju kaotada.“

Kohver tõdes, et laulusõnadest tuleb aga sõna „Lay's“ ehk kartulikrõpsude nimi välja võtta. Miks?