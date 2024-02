KARM BARBIE: kas see blondiin on Putini uus armuke?

40aastasel Kabajeval on Putiniga (71) väidetavalt kolm ühist last, kuid nüüdseks on Putinil kuulu järgi juba uus silmarõõm ja usaldusisik. „Kuuldavasti on Vene jõhkardpresident Vladimir Putin leidnud uue armastuse Londoni haridusega kunstiajaloolase kujul,“ kirjutab Briti kõmuleht Mirror, viidates Vene ja Ukraina sotsiaalmeedias kirjutatule.