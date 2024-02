FILMIARVUSTUS | Reggae-legendi Bob Marley 80. sünniaastapäeva eel valminud film küll kõnetab, kuid...

Pärast nädalavahetust, kui Eurovisioni fännid otsustasid maikuisesse Malmösse saata Eestit esindama kollektiivi, kel sõnumiks, et leidub narkootikume, millest nad küll midagi ei tea, on ilmselt asjakohane alustada ka Bob Marley värske filmi puhul just sellest vaatenurgast. Näiteks sellest, et filmis on koht, kus reggae-kuningas vaid naeratab ajakirjaniku küsimuse peale: „Kas vastab tõele, et kimute pool kilo marit iga päev?“... Rohkem narkootikumidest juttu ei ole ning film rastausu ja kanepi vahelisi seoseid ei tutvusta. Kuigi pläru pahvib reggae-staar linaloos ühtevalu, ei pruugi teemasse pühendamatu vaataja ehk arvatagi, et tegemist pole tubakaga. Samas on teada, et pärast rastadega liitumist jäigi Marley marihuaanat igapäevaselt tarbima, uskudes, et kui see taim on ebaseaduslik, oleksid seda ka kõik teised jumala loodud taimekesed.