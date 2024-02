„Oppenheimer“ tegi Briti filmiauhindade jagamisel puhta töö

„Oppenheimeri“ nimiosatäitja Cillian Murphy pälvis parima meespeaosatäitja BAFTA, tema salalikku vastast Lewis Straussi kehastanud Robert Downey juunior parima meeskõrvalosatäitja auhinna. BBC News märgib, et Downey juuniori võit tuli 31 aastat pärast tema viimatist BAFTA-triumfi „Chaplinit“ (1993) – see on näitleja-BAFTAde uus rekord.