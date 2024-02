Jüri Ratas saleda vormi hoidmisest: muidugi ma võiksin selle hamburgeri võtta, aga tean, kui raskelt see tervislik kaal tuli

„Kõige lihtsam reegel, ja ega alati selle järgimine mul ka õnnestu, on minu jaoks see, et söön õhtul nii vähe kui võimalik ja pärast kella kuut püüan üldse mitte süüa. Olen hakanud igapäevaselt suppe sööma, roogades on rohkem salatit, juurikaid, kala,“ räägib Jüri Ratas, kellele meeldivad väga abikaasa Karini valmistatud kodused tervislikud road.