Olavi Pihlamägi „Eesti laulu“ võitjast: kas peaksime pelgama, et meie valik Eurovisionil silma ega kõrva ei hakka? Ei pea!

Kas selle aasta „Eesti laulul“ oli üllatusi? Superfinaali oskas iga mudilanegi arvata Puuluubi koos 5miinusega ning Ollie. See, et kolmandale auhinnalisele kohale tõusis Nele-Liis, oli ootamatu, kuid arvestades tema meeletut lavalist kogemust ja veatut esitust, siis see vääris pjedestaalile tõusu. Olin ise kindel, et mehed mustas võidavad rokkar Ollie ees, kuid sellist mastaapset üleolekut ei suuda ma alla neelata. 60% häältest päikseprillitatud noormeestele ja hiiu kanneldajatele, 29% rokipoisile ja tagasihoidlikud 11% muusikalitähele. Kuid see on tulemus, mis vaidlustamisele ei lähe!