Koit Toomel on kiiruspiirangud endiselt hinge peal: mul on plaan teha pikem lugu, et seletada ja põhjendada oma seisukohti

Tallinna uued kiirusepiirangud on kõneainet pakkunud ning poleemikat tekitanud mitmeski pealinna kodanikus. Suurt pahameelt väljendas ka autoentusiast Koit Toome, kes oma Facebooki seinal tegi emotsionaalse postituse öeldes, et aastakümneid on nähtud vaeva, et autojuhtide nina kirtsutama panna.

„Olen juba aastakümneid mõelnud, et keegi näeb ikka sitaks vaeva, et autojuhtide elu Tallinnas võimalikult sitaks teha. Iga poole aasta tagant jälle imestan, kes, kurat, selle jama on korda saatnud. Hakkame jah meie kliimas kõik rataste ja tõuksidega sõitma –fuck. Mul käib üks laps koolis, teine meie külas lasteaias, lisaks proovid ja trennid, kuhu kõik lapsed on vaja igal nädalal kogu aeg viia. Ma tahan näha seda nupumeest, kes ütleb, et minefuckingbussiga, tõuksiga, või jala,“ põrutas Koit Toome eelmisel nädalal ööl vastu kolmapäeva Facebookis.

Nüüd jagab Koit kritiseeriva postituse tagamaid. „Olin just öösel saabunud Eestisse. See oli esimene uudis, mida ma nägin, kui tegin Interneti lahti. Mina, kellel on Tallinna liikluskorraldus aastaid kergelt marru ajanud, siis tõesti pean tunnistan, et korra vihastusin ja emotsiooni pealt selle postituse tegin. Ma absoluutselt ei kujutanud ette, millise tormi see tekitab. Olen pärast ka vabandust palunud liigse emotsionaalsuse pärast,“ räägib Koit, kes tõepoolest paar päeva peale Tallinna liikluspiiranguid kritiseerivas postitust tegi vabandava postituse, kus nentis, et ei hakka rohkem õli tulle valama.

„Olen Tallinnas autojuht olnud juba pea 30 aastat. Elanud selle aja jooksul erinevates piirkondades nii linna äärtes, kui ka kesklinnas ja palju oleks öelda Tallinna liikluskorralduse kohta, aga mõtlesin öösel, et ei hakka rohkem õli tulle valama ja kannatan vaikselt edasi nagu ilmselt ka paljud teised autojuhid Tallinnas. Vabandan oma emotsionaalsuse pärast oma postituses ja soovin kõike head,“ seisis Toome Facebookis tehtud vabandavas postituses.

„Hommik Anuga“ saates mainib Koit, et palus vabandust oma emotsionaalsuse, mitte postituse sisu pärast. „Mul on plaan teha pikem lugu, et seletada ja põhjendada oma seisukohti. Postitan selle oma Facebooki seinale.“

Küsimuse peale, kas suurel autoarmastajal on kunagi saanud trahvi ütleb Koit uhkelt, et temal pole olnud ühtegi kiiruse ületamise trahvi. Kui saatejuht Anu Välba toob esile aastal 2012 saadud trahvi, mis käis ka meediast läbi, jutt mehel muutus. „Kunagi oli muidugi,“ tunnistab Koit, kes nooruses on siiski politseile liigse kihutamise eest vahele jäänud.