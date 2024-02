ARVUSTUS | „Riku mind ära!“. Helen Takkini „Elu ja armastus“ ütleb, et ainult armastusest ei piisa...

Tunnistan, et ma ei tea, kes on Helen Takkin. Tunnistan, et ma ei ole lugenud A. H. Tammsaare 1934. aasta romaani „Elu ja armastus“. Ja julgen öelda, et Apollo Productionsi filmid on nagu Ameerika mäed, mis enamasti on languses, kõverad, lohakad ja katki. Selline pidev aukudesse koperdamine on mind muutnud Eesti filmi skeptikust ja kriitikust täiesti küünikuks. Eelmine aasta Anna Hintsi „Savvusanna sõsarad“ andis mulle selle vajaliku lootuse, et kusagil meil on veel inimesi, kes tegelikult tahavad neid filme ka teha. Ja nüüd on mul hea meel öelda, et Helen Takkini „Elu ja armastus“ on järgmine selline moment, kus näen valgust selle septiku põhjast üles vaadates.