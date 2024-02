UUS VÄLJAKUTSE! Gerli Parmase tütar sai peaosa uues telesarjas: muidugi olen ma tohutult rõõmus Amanda üle

Produtsendi Ergo Kulla sulest on valmimas järjekordne seriaal. „Võtsime vastu otsuse, et püüame leida näitlejad mittenäitlejate seast. Põnev protsess on leida uusi ja andekaid inimesi. Suur eeldus on see, et inimene ei karda kaamerat ja talle meeldib esineda, tunneb ennast mugavalt ning ostab situatsiooni sisse elada,“ rääkis Kuld uue sarja võtete eel. Üheks õnnelikuks, kes sarja rolli sai oli Amanda Rebeca Padar, kes hakkab kehastama tegelaskuju nimega Mirt.