HÜVA NÕU | Millal pöörduda kaalukirurgi poole?

Dr Adamson toob välja, et kaalukirurgia puhul toimub inimesel küllaltki suur kaalulangus - tavaliselt 70-80% üleliigsest kehakaalust, mille tulemusel tekib lõtvunud nahka keha erinevatesse piirkondadesse. Seetõttu on 60% inimestel, kes on läbi teinud kaalukirurgilise operatsiooni, vaja teha ka korrigeerivaid operatsioone. „Oleks mõistlik koos kaalukirurgia konsultatsiooniga rääkida ka nendest operatsioonidest. Kõige sagedamini tehtav korrigeeriv operatsioon inimestel on kõhuplastika, mida on vajalik teha kuskil 60% juhtudest,“ sõnab ta.