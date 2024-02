EKSKLUSIIV! Riho Terras poja pulmade eel: pisut ärevil tunne on ikka, kui laps abiellub

Laupäeval kell kolm toimub Rootsi-Mihkli kirikus laulatus, mille käigus ütlevad teineteisele „jah“ riigikogu liige Hendrik Johannes Terras ja tema saarlannast kihlatu Maria Pihlak. Hendriku isa Riho on enne tähtsat päeva elevil: „Eks kõik isad on oma laste pulmade ootel pisut ärevil. Aga see on positiivne elevus ja mul on hea meel, et Hendrik otsustas Mariale abieluettepaneku teha ja nad on jõudnud nii kaugele, et homme on laulatus.“