Olavi Pihlamägi „Eesti laulust:“ arvame, et teame täpselt, kes ennast esimeseks laulab, kuid ka tagareast võib tulla mõni tegija

„Müstiline on aga see, et ei räägita Windows95mani laulust, vaid sellest, mis paistis solisti trussikutest välja. No tore, las arutavad. Laulu nimi on „No Rules“, mis näitabki, et ei ole reegleid vaja. On vaja kipakat laulu ja tulede pildumist,“ kommenteerib Eurovisioni-ekspert Olavi Pihlamägi (75) Retro FMis päev enne „Eesti laulu“ finaali. Ta tõdeb, et ka meie finaalis võib üllatusi ette tulla.